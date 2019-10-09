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توك شو

التعليم تكشف عن رأي البنك الدولي في النظام الجديد: ماعندناش حاجة نخسرها.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:55 م
تعليم
تعليم
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عمرو ممدوح
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طريقة توزيع الكتب ونقلها سيتم تغييرها تماما، مشيرا إلى أنها ستتم بشكل أسرع وأفضل.

وأضاف الوزير، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن البنك الدولي أعلن أن مشروع تطوير التعليم في مصر هو أفضل مشروع موله في تاريخه.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: "احنا كنا في آخر التصنيف الدولي وماعندناش حاجة نخسرها"، مستدركا: "يا فرحتي لما أجيب 98%".
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