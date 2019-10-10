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برلمان

طلب إحاطة بسبب تأخر الموافقة على بناء مدرسة تبرع أهالي هرم ميدوم بأرضها

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:39 ص
النائب بدوي النويشي
النائب بدوي النويشي
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عبد الرحمن سرحان
تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم بشأن تأخر استصدار قرار الموافقة على أرض تبرع من أهالى قرية هرم ميدوم، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، لبناء مدرسة تعليم أساسي لتستوعب أعداد الطلاب الكبيرة، ومواجهة الكثافة الطلابية.

وأشار النويشى، إلى إن أهالى قرية هرم ميدوم دشنت مبادرة لجمع تبرعات من الأهالي القادرين لبناء مدرسة لتستوعب أعداد الطلاب الكبيرة، حيث أنه لا يوجد غير مدرسة ابتدائية فقط في القرية، ويضم الفصل ما يزيد عن 70 تلميذا، فضلًا عن أنها تعمل فترتين، الأمر الذي دفعهم للتفكير في جمع تبرعات لشراء قطعة أرض تصلح لبناء مدرسة، منذ سبتمبر لعام 2018 وينتظرون تحقيق حلمهم لتعليم أولادهم بشكل صحيح.

وطالب وكيل محلية النواب، فى طلبه للدكتور على عبدالعال، بإحالة الموضوع بشكل عاجل إلى لجنة الإدارة المحلية واستدعاء مسئولى الجهات المعنية بالموافقات لمسائلتها وإنهاء الموافقات، حتى يتسنى إدراجها فى خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة التعليم الأساسي.
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