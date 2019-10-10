محمد يوسف: المديرون الفنيون بمجموعة الصعيد نجحوا في عمل تاريخ

قال محمد يوسف المدير الفنى لفريق ديروط، إنه كواحد من المدربين بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى أحب توضيح أن المديرين الفنيين وخاصة بالمجموعة أعلى مكانة من بعض مديري الكرة والذين تحدثوا بالفترة الأخيرة عن التدخل فى شئون الفرق وهؤلاء المدربون عملوا للأندية أكثر منهم ولهم تاريخ مشرف وافتعال الأزمات يعود لبعض التوجهات من البعض بالمجال.





وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، المديرون الفنيون بمجموعة الصعيد نجحوا فى عمل تاريخ كبير أكبر من البعض خاصة ممن دخلوا المجال بالصدفة وأصحاب عضويات جديدة بالأندية وهم ليسوا أصحاب تاريخ كروى أو حتى قاموا بممارسة اللعبة، وشخصيا بمسيرتى التدريبية نجحت بأجهزة فنية معاونة متميزة فى تصعيد بنى سويف من القسم الثالث للقسم الثانى والصعود لدورة الترقى مرتين فى إمكانيات ضعيفة وكان لدينا مديرين كرة قدم مميزين أمثال حسن البنا وهشام فخرى ومحمد إسلام وبالموسم الماضى كان معى وائل حبيب مدير الكرة المتميز ونافسنا بقوة حتى الاسابيع الاخيرة فى ظل تواجد 16 فريق بالمجموعة وكانت تضم فرق قوية جدا بخلاف ما يحدث حاليا من إنفاق كبير قبل بداية الموسم .



