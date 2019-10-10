بعد التراجع عن قرار اعتزاله.. محمد إيهاب: سأحقق الميدالية الذهبية

قال محمد إيهاب، بطل العالم في رفع الأثقال، إن هناك احتمالا كبيرا لخوض أولمبياد طوكيو الحالية، خصوصا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.





وأضاف محمد إيهاب، أثناء استضافته بفضائية "أون سبورت"، أن قرار اعتزاله جاء بعد تصادم الأحداث، معلقًا: "انقطاع الأمل هو سبب اتخاذ قرار الاعتزال"، موضحًا أن وزير الشباب والرياضة طالبه بالتراجع عن قراره الصادم واتخاذ الإجراءات من أجل خوض المسيرة الرياضية.





وتابع محمد إيهاب "ما ظهر في نتائج التحليلات لدى المحكمة الرياضية هرمون وليس منشطات كما روج البعض"، مؤكدا استعداده التام لخوض المنافسة على بطولة طوكيو وتحقيق كافة البطولات.