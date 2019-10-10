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بين الناس

القابضة للمياه تستجيب لشكاوي المواطنين بالقاهرة والبحيرة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:09 ص
صدى البلد
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القسم الميدانى
أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " مواطن يشكو انقطاع مياه الشرب عن منطقة عرب سلام فى المعصرة" جاء فيه أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري أفادت انه بالمعاينة علي الطبيعة للفرع تبين أن العقار مكون من 10 شقق+2 محل حلواني+ مطعم ويوجد عدد 3 مواتير للمياه والمياه الآن بحالة جيدة ولا يوجد أي شكوى في الوقت الحالي .

وردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " أهالى كوم الفرج بالبحيرة يشكون انقطاع مياه الشرب " قالت إنه كان يوجد أعمال صيانة في خلال يومين من الأسبوع الماضي وتم الانتهاء منها وجميع المحطات تعمل الآن بكامل طاقتها وضغوط المياه جيده .
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