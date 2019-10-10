أسعار سكودا سوبيرب المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة سكودا سوبيرب موديل 2019 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



أسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2019 المستعملة في مصر.



جذبت السيارة سكودا سوبيرب موديل 2019 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



وتنوعت أسعار السيارات في مصر وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



أسعار السيارات المستعملة في مصر



ويتراوح سعر السيارة سكودا سوبيرب موديل 2019 والقريبة منها ما بين 550 ألفا إلى 650 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار السيارة سكودا سوبيرب موديل 2019 في سوق السيارات المصرية.

