الوطنية لمكافحة المنشطات: لاعبو كرة القدم يتناولون الترامادول

قال أسامة غنيم، مدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، إن عقلية الرياضي المصري هي أحد أسباب تعاطي المنشطات.





وأضاف أسامة غنيم، أثناء استضافته بفضائية "أون سبورت"، أن لعبة كرة القدم من الألعاب النظيفة داخل مصر، ولا يتواجد بها المنشطات التي يتعاطاها لاعبو الرياضات الأخرى.





وتابع أسامة غنيم "لعبة كرة القدم في مصر بها داء شنيع وهو "الترامادول"، مشيرا إلى لجوء اللاعبين له من أجل الاستمرار في خوض المباريات داخل الملاعب.





وأوضح مدير الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن تعاطي الترامادول في النشاط الرياضي المصري من أهم الكوارث المتواجدة في الوقت الحالي، معلقا "كارثة حقيقة تواجه الكرة المصرية".