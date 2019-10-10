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رياضة

عدلي القيعي يوضح عقبة الأهلي الوحيدة في حصد البطولات ..فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:26 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
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محمد رشاد
تحدث عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مجموعة الفريق بدوري أبطال إفريقيا برفقة النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وقال عدلي القيعي، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" بقناة "إم بي سي مصر"، إن التحكيم أصبح العقبة الرئيسية في إفريقيا أمام الأهلي.

وتابع عدلي القيعي "مفيش حاجة اسمها مجموعة سهلة أو صعبة، الأهلي لو في حالته مع صحة التحكيم الذي أصبح عقبة، ولو أدينا بشكل طبيعي نستطيع تجاوز الأمر".

وشدد عدلي القيعي على أن جميع المجموعات متوازنة؛ لأنه حتى فرق المستوى الرابع تؤدي بشكل مميز الآن.
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