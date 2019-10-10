عدلي القيعي يوضح عقبة الأهلي الوحيدة في حصد البطولات ..فيديو

تحدث عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، عن مجموعة الفريق بدوري أبطال إفريقيا برفقة النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.





وقال عدلي القيعي، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" بقناة "إم بي سي مصر"، إن التحكيم أصبح العقبة الرئيسية في إفريقيا أمام الأهلي.





وتابع عدلي القيعي "مفيش حاجة اسمها مجموعة سهلة أو صعبة، الأهلي لو في حالته مع صحة التحكيم الذي أصبح عقبة، ولو أدينا بشكل طبيعي نستطيع تجاوز الأمر".



