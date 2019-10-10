نقيب الزراعيين يكشف الآثار السلبية لتشغيل سد النهضة على مصر ..فيديو

قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه في حال بدء تشغيل سد النهضة سوف نواجه تحديات في النمو الزراعي في مصر، وسنفقد 15 مليار متر مكعب من حصة مصر في مياه نهر النيل، وقد تزيد على 22 مليار متر مكعب بعد 5 سنوات من بدء تشغيل السد.





وأضاف سيد خليفة، أثناء كلمته في مؤتمر "أزمة سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والمجتمع الدولي" الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بحضور رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كل 5 مليارات متر مكعب مياه تكفي لزراعة مليون فدان، وسنفقد في أول 3 سنوات 2 مليون فدان، وذلك يعني فقدان 3 ملايين فرصة عمل للفلاحين والمزارعين وفقد في المساحة المزروعة وفرص العمل.





وتابع سيد خليفة، "عندما يبدأ تشغيل السد سوف تتدفق المياه ببطء بما يشجع السودان على زراعة موسمين في المنطقة الغربية وتستهلك كمية مياه أكثر"، مضيفا "سيكون هناك انخفاض في منسوب بحيرة ناصر بما يؤثر على الكهرباء، خاصة أن منطقة الصعيد تتغذى بالكهرباء من السد العالي".





وأكمل سيد خليفة، حديثه "عندما ينخفض منسوب النيل سيقل مستوى المنسوب الجوفي بما يشكل تحديًا كبيرًا للزراعات الجوفية، وانخفاض الثروة السمكية بمقدار 50%".