البابا تواضروس يصلى "صلاة الشكر" بمقر إيبارشية باريس

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة الشكر لدى وصوله كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بمنطقة درافي بباريس (مقر إيبارشية باريس وشمال فرنسا) ثم ألقى كلمة قصيرة على الحضور.



تأتي زيارة قداسة الباب تواضروس الثاني إلى إيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولة رعوية جديدة التي بدأها اليوم والتي من المقرر أن تشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.



يرافق قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق.