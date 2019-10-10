Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

احتجاجات في أوروبا وأمريكا ضد العدوان التركي على سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
احتجاجات في أوروبا
احتجاجات في أوروبا وأمريكا ضد العدوان التركي على سوريا
Advertisements
أحمد قاسم
شهدت عدة مدن أوروبية وأمريكية أمس، الأربعاء، احتجاجات ضد العدوان الذي تشنه تركيا على شمالي سوريا.

وتجمع سوريون في مدينة ستراسبورج بفرنسا أمام مجلس أوروبا ورفعوا لافتات تدين العدوان على تركيا وتهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجمع سوريون أمام البيت الأبيض احتجاجا على سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من شمال سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما أثار ردود فعل دولية وعربية غاضبة. 

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.

ووصف ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الهجوم التركي "بالغزو"، قبل أن يشير إلى أن "الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم، وأوضحت صراحة لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يتراجع أمام تهديدات الإدارة الأمريكية بشأن العملية العسكرية في سوريا

شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لأجل أردوغان

ألمانيا: الهجوم التركي في سوريا سيجلب الدمار

وزارة الدفاع التركية: استعداداتنا العسكرية لعملية شرق الفرات اكتملت

بومبيو يبحث مع نظيره البريطاني الملف الإيراني والعدوان التركي على سوريا

رغم تهديده بضرب اقتصاد تركيا.. ترامب يعلن موعد زيارة أردوغان لـ واشنطن

ترشيحاتنا

شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

اخبار الفن.. شائعة وفاة رامز جلال.. ممثلة كويتية مهددة بالإعدام في السعودية.. وفنانة تتزوج من مُسن

بعد موافقته على اللعب ..الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى

قرار جديد من كاف بشأن قرعة مجموعات دورى أبطال إفريقيا

عاشت مع عشيقها 3 سنين في الحرام.. فتاة تقتل حبيبها بالمرج بعد نشر صورها الفاضحة

شاهد.. لأول مرة زوجة فايلر في مران الأهلي تخطف الأضواء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور

شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد بـ فستان ساحر فى لندن .. شاهد