احتجاجات في أوروبا وأمريكا ضد العدوان التركي على سوريا

شهدت عدة مدن أوروبية وأمريكية أمس، الأربعاء، احتجاجات ضد العدوان الذي تشنه تركيا على شمالي سوريا.





وتجمع سوريون في مدينة ستراسبورج بفرنسا أمام مجلس أوروبا ورفعوا لافتات تدين العدوان على تركيا وتهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وفي الولايات المتحدة الأمريكية تجمع سوريون أمام البيت الأبيض احتجاجا على سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من شمال سوريا.





وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بدء العملية العسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، وهو ما أثار ردود فعل دولية وعربية غاضبة.





وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.



