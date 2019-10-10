وزير التعليم: طلاب مدارس التكنولوجيا مؤهلون للعمل في ألمانيا ..فيديو

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية لها فرص كبيرة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك طلابًا تقدموا إلى المدارس، ومنهم حاصلون على 97%.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن الطلاب المتقدمين إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعلمون جيدًا ماذا يريدون، قائلًا "بعد 3 سنين دراسة هيشتغلوا".





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم توقيع اتفاقية مع ألمانيا لإنشاء أكاديمية في مصر لتخريج معلمين مؤهلين للتدريس في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن خريجي هذه المدارس يتاح لهم العمل في ألمانيا، لأنهم يدرسون مناهج عالمية.