الأهلي لا يعرف المستحيل.. شعار احتفالية تسليم درع الدوري

يتسلم النادي الأهلي مساء اليوم، الخميس، في احتفالية كبرى درع الدوري العام عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام.





تشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، الذي يعاني من وعكة صحية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضي، والتي نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بالدرع بعد أن كان بعيدًا للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.



