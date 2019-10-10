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رياضة

الأهلي لا يعرف المستحيل.. شعار احتفالية تسليم درع الدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:56 ص
الاهلي
الاهلي
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عبد الحكيم ابو علم
يتسلم النادي الأهلي مساء اليوم، الخميس، في احتفالية كبرى درع الدوري العام عن الموسم الماضي، في حضور لفيف من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام.

تشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، الذي يعاني من وعكة صحية، كما سيتم عرض فيلم تسجيلي عن بطولة الدوري بالموسم الماضي، والتي نجح فيها الفريق الأحمر في الفوز بالدرع بعد أن كان بعيدًا للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

ويحضر مجلس إدارة النادي الأهلي الاحتفالية وكذلك لاعبو الفريق الأحمر وأسرهم، إضافة إلى لاعبي الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا في قائمة الفريق بالموسم الماضي.
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