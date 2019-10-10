بطولة العالم للسيدات.. هنا جودة تكشف عن حلمها في تنس الطاولة ..فيديو

كشفت لاعبة النادي الأهلي هنا جودة، بطلة الجمهورية للسيدات في تنس الطاولة، عن أحلامها وطموحاتها في الفترة القادمة.





وقالت هنا جودة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أتمنى حصد ميدالية في أولمبياد السنغال 2022، كما أتمنى حصد ميدالية في أولمبياد فرنسا 2024، وبطولة العالم للسيدات في تنس الطاولة".



