Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بطولة العالم للسيدات.. هنا جودة تكشف عن حلمها في تنس الطاولة ..فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
البطلة الصغيرة هنا
البطلة الصغيرة هنا جودة
Advertisements
هاني حسين
كشفت لاعبة النادي الأهلي هنا جودة، بطلة الجمهورية للسيدات في تنس الطاولة، عن أحلامها وطموحاتها في الفترة القادمة.

وقالت هنا جودة، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "أتمنى حصد ميدالية في أولمبياد السنغال 2022، كما أتمنى حصد ميدالية في أولمبياد فرنسا 2024، وبطولة العالم للسيدات في تنس الطاولة".

وتابعت هنا جودة "بحب اتابع رياضة التنس واللاعبين العالميين فيها"، مضيفة "قبل احترافي لـ تنس الطاولة مارست 3 رياضات أخرى « سباحة، جمباز، كرة يد"، ولكنني قررت التخصص في تنس الطاولة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورة الألعاب الأفريقية.. مصر ترفع رصيدها لـ 116 ميدالية متنوعة في جميع المنافسات

مصر تحافظ على صدارة دورة الألعاب الأفريقية بـ 142 ميدالية

بطلة تنس الطاولة: تأهلنا لـ أولمبياد طوكيو بعد الفوز على المنتخبات القوية بأفريقيا.. فيديو

معجزة تنس الطاولة: فخورة بالتتويج ببطولة الجمهورية.. ومجلس الأهلي يدعمني جيدا

ترشيحاتنا

بـ فستان أسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة في بانكوك.. شاهد

لن نحترم خصومنا .. صن داونز يتحدى منافسيه بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

فضائح بالجملة .. كشف برواتب فلكية لمذيعي الإخوان في تركيا ويشتكون سوء الأحوال في مصر

هل ينتهي النكاح بين الزوجين بطول فترة غياب الرجل؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

مشوار صعب لفرق مجموعة الزمالك قبل الصعود لدوري المجموعات .. تعرف عليه

الأكراد يفجرون دبابة تركية.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر خرافى لفستان يسرا فى حفل GQ Award ..صور

بوسي شلبي تصطحب نجما لبنانيا شهيرا في التوك توك بالإسكندرية ..صورة

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور