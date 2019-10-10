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توك شو

بعد قبوله التحدي.. شاهد رسالة البطلة هنا جودة لـ محمد صلاح

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:23 ص
تحدي محمد صلاح و
تحدي محمد صلاح و هنا جودة
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلنت لاعبة النادي الأهلي هنا جودة بطلة الجمهورية تنس طاولة للسيدات، تحدي الفرعون المصري محمد صلاح، موضحة أنها كتبت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كان نصها كالتالي «عايزة اللاعب محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللي هيكسب» وذلك أثناء تواجدها في الساحل الشمالي.

وقالت «هنا جودة» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» إن السبب في هذا التحدي أصدقاؤها عندما طالبوها بدخول تحدٍ مع النجم العالمي محمد صلاح، وبعدها تفاجأت بوالدتها توقظها من النوم لتبلغها بقبول محمد صلاح التحدي. 

وأوضحت بطلة الجمهورية تنس طاولة للسيدات، أن محمد صلاح رد بتغريدة يداعبها فيها كان نصها «طب ابعتلك مكة تلاعبك الأول ولا العب أنا على طول، بس ماشي قبلت التحدي»، مؤكدة أنها سعيدة بقبول محمد صلاح التحدي وتنتظر هذا اليوم.
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