بعد قبوله التحدي.. شاهد رسالة البطلة هنا جودة لـ محمد صلاح

أعلنت لاعبة النادي الأهلي هنا جودة بطلة الجمهورية تنس طاولة للسيدات، تحدي الفرعون المصري محمد صلاح، موضحة أنها كتبت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كان نصها كالتالي «عايزة اللاعب محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللي هيكسب» وذلك أثناء تواجدها في الساحل الشمالي.





وقالت «هنا جودة» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم مع منى الشاذلي» المذاع على قناة «سي بي سي» إن السبب في هذا التحدي أصدقاؤها عندما طالبوها بدخول تحدٍ مع النجم العالمي محمد صلاح، وبعدها تفاجأت بوالدتها توقظها من النوم لتبلغها بقبول محمد صلاح التحدي.



