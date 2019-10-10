كريم شحاتة: كهربا وقع للأهلي والزمالك يفاوض صالح جمعة

كشف الإعلامي كريم شحاتة عن توقيع كهربا صانع ألعاب الزمالك السابق للنادي الأهلي، لمدة أربع سنوات ونصف مقابل ٩ ملايين جنيه بالموسم.





وقال الإعلامي كريم شحاتة، عبر برنامجه " كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة الأولى، "الأهلي سيدفع الشرط الجزائي المتواجد بعقد كهربا مع أفيش البرتغالي والمقدر بخمسة ملايين جنيه وذلك للرد على الزمالك الذي حصل على توقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق".





وأضاف الإعلامي كريم شحاتة "الزمالك يفاوض صالح جمعة لاعب الأهلي للرد على إدارة النادي الأحمر في صفقة كهربا مستغلا عدم مشاركة صالح في مباريات النادي الأحمر خلال الفترة الأخيرة".