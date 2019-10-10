نادر حمدى فى استفتاء لجمهوره: إيه أكتر أغنية بتحبوا تسمعوها من توزيعي

قدم الفنان نادر حمدى عضو فريق واما استفتاءً لمتابعي صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" حول مدى إعجابهم بأكثر لحن قدمه للفنانة السورية اصالة".



ونشر نادر حمدى صورة له برفقة الفنانة اصالة، وعلق "ايه اكتر اغنية بتحبوا تسمعوها للفنانة اصالة من توزيعي " انا احبك، بناء على رغباتك، عيش سكر وطن، افرح وعيش، على ايه"



كان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.