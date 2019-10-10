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أخبار البلد

البابا تواضروس يناقش أهمية التعليم مع رئيسة مجلس قطاع باريس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:23 ص
البابا تواضروس يناقش
البابا تواضروس يناقش أهمية التعليم مع رئيسة مجلس قطاع باريس
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سامح سلام
زار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مقر مجلس قطاع باريس وضواحيها واستقبلته رئيسة المجلس.

ودار حوار بين قداسة البابا والمسئولة المحلية الفرنسية حول أهمية التعليم والدعم الذي يمكن تقديمه لمصر في هذا المجال.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، صلاة الشكر لدى وصوله كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة روفائيل بمنطقة درافي بباريس (مقر إيبارشية باريس وشمال فرنسا) ثم ألقى كلمة قصيرة على الحضور.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، وصل مساء اليوم مقر إيبارشية باريس وشمال فرنسا بمنطقة درافي بباريس، وكان في استقباله نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية والآباء الكهنة.

تأتي زيارة قداسة البابا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا في بداية جولته الرعوية الجديدة التي بدأها اليوم والتي من المقرر أن تشمل عددًا من ايبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا.

يرافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق.
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