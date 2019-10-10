Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خروج منشأة بترول عملاقة في سوريا بسبب العدوان التركي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:25 ص
خروج منشأة بترول
خروج منشأة بترول عملاقة في سوريا بسبب العدوان التركي
Advertisements
أحمد قاسم
استهدف القصف المدفعي التركي في الساعات الأولى من اليوم، الخميس، منشأة "سعيدة للبترول" شمالي بلدة القحطانية الحدودية شمال شرق الحسكة أقصى شرق سوريا.

وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، أن القصف أدى إلى اندلاع نيران كبيرة في المنشأة وخروجها من الخدمة، مشيرةً إلى أن القصف استهدف أيضا منازل قرية تل شعير قرب القحطانية.

وقالت الوكالة الروسية إن قصف المدفعية التركية أسفر عن إصابة مدني بقرية خرزة، في ريف مدينة عامودا شمالي الحسكة.

وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا مغلقًا، اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجازر وضحايا ومشردون من درع الفرات لـ نبع السلام.. لماذا يصر أردوغان على التدخل العسكري بشمال سوريا

ترشيحاتنا

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة قوية لـ الزمالك حال فوزه على جينيراسيون

أحمد موسى يكشف المسئول الرئيسي عن أزمة سد النهضة.. فيديو

شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

صفقة الموسم.. فايلر يمنح إدارة الأهلي الضوء الأخضر لـ ضم هذا اللاعب

نجيب ساويرس يعتذر لـ متابعيه.. سفير تركيا السبب

فريق درجة ثانية بروفة الأهلي قبل مباراة الزمالك في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور

شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد بـ فستان ساحر فى لندن .. شاهد