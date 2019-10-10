خروج منشأة بترول عملاقة في سوريا بسبب العدوان التركي

استهدف القصف المدفعي التركي في الساعات الأولى من اليوم، الخميس، منشأة "سعيدة للبترول" شمالي بلدة القحطانية الحدودية شمال شرق الحسكة أقصى شرق سوريا.





وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، أن القصف أدى إلى اندلاع نيران كبيرة في المنشأة وخروجها من الخدمة، مشيرةً إلى أن القصف استهدف أيضا منازل قرية تل شعير قرب القحطانية.





وقالت الوكالة الروسية إن قصف المدفعية التركية أسفر عن إصابة مدني بقرية خرزة، في ريف مدينة عامودا شمالي الحسكة.





وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.



