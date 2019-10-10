كل سنة وأنت عسل وطيب وجدع.. شيماء سيف توجه رسالة لـ أمير كرارة فى عيد ميلاده

حرصت الفنانة شيماء سيف على توجيه التهنئة للفنان أمير كرارة احتفالا بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الخميس.



ونشرت الفنانة شيماء سيف صورة مع الفنان أمير كرارة، وحمدى المرغنى، وهيثم شاكر عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت شيماء سيف على الصورة "كل سنة وانت زى ما انت عسل وطيب وجدع ياباشا مصر بصوتى وانت عارف ازاي اهداء من اخواتك شوشو وحمدى والعندليب هيقم شاكر".



ويحتفل أمير كرارة بعيد ميلاده غدًا الخميس الموافق 10 أكتوبر؛ ولد أمير كرارة عام 1977 في القاهرة.