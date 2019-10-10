Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

9 قتلى مدنيين نتيجة القصف التركي على مدينة الحسكة السورية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
9 قتلى مدنيين نتيجة
9 قتلى مدنيين نتيجة القصف التركي على مدينة الحسكة السورية
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت وكالة "سبوتنك" الروسية، في أنباء عاجلة، منذ قليل، بأن ٩ مدنيين لقوا حتفهم وأصيب أكثر من ٢٤ آخرين جراء قصف الجيش التركي على مدينتي القامشلي ورأس العين ومحيطها.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن معظم الإصابات في حالة حرجة وأنه تم استنفار كامل الطواقم الطبية، مشيرةً إلى وجود نقص ببعض "زمر الدم" وهناك محاولات للحصول عليها من من متبرعين، مؤكدا أن المشفى لا يزال قادرا حتى اللحظة على استيعاب كامل الإصابات.

وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا مغلقًا، اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعيم أقدم حزب كردي: على "قسد" الانسحاب من موقع القصف وإفساح المجال لهذه القوات

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ويشيد بـ فايلر.. تعرف على السبب

بداية ونهاية صعبة.. مواعيد مباريات الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا حال تأهله

سقوط 6 صواريخ على تركيا

مشوار صعب لفرق مجموعة الزمالك قبل الصعود لدوري المجموعات .. تعرف عليه

بعد موافقته على اللعب ..الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلى

درس قاس.. نشأت الديهي يروي واقعة صفعة الجيش المصري على وجه تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شيفون.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف رشاقتها بعد أيام من ولادتها ..صور

شعر كيرلى .. شاهد إطلالة زوجة أحمد داود فى عيد ميلاد عمرو دياب

أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد بـ فستان ساحر فى لندن .. شاهد