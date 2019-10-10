9 قتلى مدنيين نتيجة القصف التركي على مدينة الحسكة السورية

أفادت وكالة "سبوتنك" الروسية، في أنباء عاجلة، منذ قليل، بأن ٩ مدنيين لقوا حتفهم وأصيب أكثر من ٢٤ آخرين جراء قصف الجيش التركي على مدينتي القامشلي ورأس العين ومحيطها.





ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن معظم الإصابات في حالة حرجة وأنه تم استنفار كامل الطواقم الطبية، مشيرةً إلى وجود نقص ببعض "زمر الدم" وهناك محاولات للحصول عليها من من متبرعين، مؤكدا أن المشفى لا يزال قادرا حتى اللحظة على استيعاب كامل الإصابات.





وهذا ثالث هجوم تشنه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أول في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.



