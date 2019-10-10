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فن

حبيب القلب.. محمد عز العرب يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
عمرو دياب وعز العرب
عمرو دياب وعز العرب
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محمد بدران
هنأ، محمد عز العرب، مدير التصوير وزوج الفنانة آيتن عامر، الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 58.

ونشر محمد عز العرب لجمهوره ومتابعيه عبر حسابها بـ"انستجرام"، صورا برفقة عمرو دياب وعلق "كل سنة وانت طيب ياحبيب القلب"

واحتفل عمرو دياب مؤخرا بعيد ميلاده بحضور الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير "أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.
حبيب القلب.. محمد عز العرب يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده
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