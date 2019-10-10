محمد نور ينشر صورة من داخل الطائرة أثناء سفره إلى السعودية

نشر الفنان محمد نور عضو فريق واما صورة له على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وظهر محمد نور في الصورة وهو داخل طائرة أثناء توجهه إلى المملكة العربية السعودية وعلق "في طريقي الى احلى واحسن مكان في الدنيا كلها السعودية".





كان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



