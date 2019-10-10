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فن

حبيت اطمنكم عليا.. أصالة توجه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 04:15 ص
اصالة
اصالة
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت أصالة بإطلالة أنيقة فى إحدى حفلاتها الأخيرة مرتدية فستانا مميزا، وعلقت "حبيت اطمنكم عليا"، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 15 مليونا و939 ألف مشاهدة، مقتربة من 16 مليون مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر يوتيوب.

تضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغاني، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغنيات بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.
حبيت اطمنكم عليا.. أصالة توجه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام
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