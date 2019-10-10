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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن اعتقال 2 من أخطر عناصر داعش

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف مسئول أمريكي، اليوم الخميس، عن أن الجيش الأمريكي تولى مسئولية اعتقال اثنين من أهم متشددي تنظيم "داعش" الإرهابي، كان المقاتلون الذين يقودهم الأكراد في سوريا قد أسروهما، ونقلهما خارج البلاد.

وقال المسئول في تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية إن الإرهابيين محتجزين في مكان آمن، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى. 

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه تركيا اعتداءها الغاشم على شمال شرق سوريا تحت مسمى عملية "نبع السلام"، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية وعربية غاضبة. 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا مغلقًا، اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشره البيت الأبيض، أمس، تركيا مسئولية الإبقاء على عناصر "داعش" المحتجزة في السجون، وعلى أن لا تعود "داعش" للتكوين بأي شكل من الأشكال.
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