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رياضة

باسم يوسف السبب.. هجوم ناري من مرتضى منصورعلى محمد صلاح

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الفرعون المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول؛ عقب ظهوره بصحبة الإعلامي باسم يوسف.

وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن محمد صلاح بدأ يصاب بالغرور منذ معاملته السيئة لأهل قريته في زيارته الأخيرة لمصر أثناء عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مرتضى منصور، أن محمد صلاح يجب أن يعود لرشده ويتحلى مرة أخرى بالتواضع، مشددًا على أن باسم يوسف سبق أن أساء لـ مصر؛ لذلك لا يجب أن يوافق محمد صلاح على الظهور بصحبته.

وأضاف مرتضى منصور، أن الصورة كانت متعمدة خاصة أن محمد صلاح ظهر بشكل "بهلواني"، مشيرا إلى أن محمد صلاح ارتكب في الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الأخطاء. 

وأكمل مرتضى منصور، أن الجماهير المصرية هي من صنعت محمد صلاح.

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