جريئة ولافتة.. شاهد أبرز إطلالات نيللي مقدسي في عيد ميلادها

يصادف اليوم 10 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي والتى أكملت عامها الـ 38.



تخطف دائما الفنانة اللبنانية الأنظار بإطلالاتها التى تتسم بالجرأة إلى حد ما، فهى من النجمات اللاتى يتمتعن بذوق رفيع فى اختيار قطع الملابس التى تظهر بها سواء فى حياتها اليومية أو المناسبات التي تشارك بها.



كما تتميز نيللي مقدسي بأنها تحرص على اقتناء الأزياء المختلفة التى تمنحها مظهرا جذابا ولافتا، إضافة إلى ذلك تعتمد على تنسيق قطع الاكسسوارات والحقائب والاحذية التى تتناسب مع إطلالتها.