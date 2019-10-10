رسميا.. مدرب مصري جديد في الجهاز الفني للزمالك بقيادة ميتشو

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انضمام عصام مرعي للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الصربي ميتشو.



وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج" الزمالك اليوم " أنه قام بعرض الأمر على ميتشو والذي أبدى موافقته على ضم المدرب المصري للجهاز الفني.



وأضاف مرتضى منصور أن لم يخبر الكابتن مرعي بهذا الامر حتى الآن.



أعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقوع فريق النادي الزمالك في المجموعة الأولى حال فوزه على جينيراسيون، مع مازيمبي، زيسكو الزامبي، أول أغسطس الأنجولي.