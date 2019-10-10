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منوعات

إهمال مالكها.. نفوق فصيلة إبل نادرة في الرياض سعر الواحد مليون ريال.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
نفوق الإبل بعضها
نفوق الإبل بعضها نادر
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عزة عاطف
في حادثة مؤلمة وثقها أحد المواطنين السعوديين بالفيديو في الرياض، ظهر عدد كبير من الإبل (الجمال) وقد نفقت فوق بعضها البعض، ووصل عدد النافق منها إلى رقم لا يستهان به بسبب إهمال مالكها وعدم عنايته بها.

وكشفت صحيفة المرصد عن أن سعر الجمل الواحد يصل إلى مليون ريال سعودي وبعضها من فصائل نادرة جدًا، وقد صرح الراعي للصحيفة بأن الحيوانات يملكها شخص ذو نفوذ وقد أصابها الجوع والعطش لم يعطهم المالك أموالًا لإطعام الإبل ولم يستلموا رواتبهم منذ 10 أشهر بحسب تصريحات الراعي للصحيفة، وقد فقدوا التواصل معه لعدم رده عليهم أو على اتصالاتهم.

وصل عدد الإبل النافقة في مشهد قاسي إلى 86 جمل في منطقة تسمى هجرة سعد، وقد بدأت في السقوط والنفوق منذ عدة أشهر بسبب الجوع والعطش.
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