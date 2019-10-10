خالد الغندور: كهربا لا يحق له اللعب للنادي الأهلي بالبطاقة المؤقتة

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق صدمة لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق أفيس البرتغالي عقب تردد أنباء حول اتمام تعاقده مع فريق الأهلي.





وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه " الزمالك اليوم " أنه في حال انضمام كهربا للأهلي فسيكون من المستحيل أن يشارك في مباريات مع الفريق نظرا لحصوله على بطاقة دولية مؤقتة عقب أزمته مع فريق الزمالك.





وأضاف خالد الغندور أن اللاعب لا يحق له اللعب في ناديين ببطاقة دولية مؤقتة حيث لابد أن يحل أزمته مع الفريق حتى يتمكن من الحصول على البطاقة الدولية الدائمة.





وكشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلي حصل علي توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي لمدة أربعة مواسم ونصف مع دفع الشرط الجزائي في تعاقده المقدر بـ 450 ألف دولار .





وقالت المصادر إن كهربا وصل إلي القاهرة منذ ساعات ووقع للمارد الأحمر .



