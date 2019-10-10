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أخبار العالم

جونسون يطالب ترامب بالتراجع عن فرض رسوم على بضائع أوروبية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الأربعاء عن ”خيبة أمله“، حيال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على منتجات بريطانية وأوروبية، مطالبًا إياه بالتراجع عنها، وفق رئاسة الوزراء.

وقال جونسون الذي تحدث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، الأربعاء، إن قرار ترامب "سيضر بقطاعات عدة" داعيًا إلى عدم فرض هذه الرسوم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني على صفحته الإلكترونية الرسمية.

وبعد صدور قرار عن منظمة التجارة العالمية لصالح واشنطن في قضية الدعم الأوروبي لمجموعة ايرباص، وصنفتها غير قانونية، أعلنت الولايات المتحدة قبل أسبوع أنها ستفرض في 18 أكتوبر رسومًا جمركيّة عقابية على منتجات أوروبية بقية 7,5 مليار دولار.
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