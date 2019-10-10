سامح شكري: مصر تسعى في مختلف الاتجاهات للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تسعى في مختلف الاتجاهات للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة الأثيوبي، موضحا أن جميع الجهود تبذل من أجل الحفاظ على الحقوق المائية المصرية والعمل على تدعيم العلاقات مع أثيوبيا والسودان أيضا وتعظيم الموارد المائية.





وأوضح سامح شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنه عقد اجتماعات مع سفراء الدول الإفريقية والأوروبية في الأمم المتحدة لمناقشة المقترحات بشأن سد النهضة وتوضيح الموقف المصري، مضيفا أن مصر مع تحقيق الطموحات والتنمية طالما توافي للقواعد الشرعية.



