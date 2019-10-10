توكلنا على الله.. أحمد صلاح حسني برفقة أمير كرارة في "الجيم"

توكلنا علي الله ... @AmirKarara pic.twitter.com/zrzVgWCFCA — Ahmed Salah Hosny / احمد صلاح حسني (@AhmedSalahhosny) October 10, 2019

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وظهر أحمد صلاح حسني مع صديقه وزوج شقيقته الفنان أمير كرارة، داخل صالة الجيم، وهما يؤديان التدريبات الرياضية، وعلق قائلًا "‏توكلنا علي الله ... ‎@AmirKarara"يذكر أن أمير كرارة، متزوج من «هند» شقيقة أحمد صلاح حسني، ولديه منها 3 أبناء، هم: «سليم، ليلى ونيللي»، وقد تزوجها منذ عام 2006.من ناحية أخرى، يجسد أمير كرارة، شخصية العقيد الشهيد أحمد منسي، من خلال مسلسل جديد بعنوان «الاختيار» للعرض في الموسم الرمضاني المقبل 2020، يلقي الضوء على الحرب على الإرهاب وقصة البطل «المنسي».