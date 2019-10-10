للرجال.. نتائج غير متوقعة لتناول ملعقتين من معجون الطماطم يوميا

توصلت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة شيفيلد، أنه يمكن تناول ملعقتين من معجون الطماطم، يمكن أن يعزز الخصوبة عند الرجال، والتي يمكن أن تقل مع التقدم في العمر.



وأضاف الباحثون، إلى أن تناول ما يعادل من ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم في اليوم، يمكن أن يعزز كم الخصوبة لدى الرجال، وذلك بسبب نقص هرمون الليكوبين والمسؤولة عن الخصوبة عند الرجال.



وشملت الدراسة 56 رجلًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا ، وُجد أن أكثر من نصفهم لديهم مشاكل في الخصوبة، وقد وجدوا أن ما يصل إلى واحد من كل ستة أزواج في المملكة المتحدة لديهم مشاكل في الخصوبة.



ويعتبر المكون الرئيسي في الطماطم هو الليكوبين ، وهي مادة كيميائية تعطي الطماطم لونها الأحمر، ويعتقد بالفعل أنها تقلل من ضغط الدم وتقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.



ووجد العلماء الذين أعطوا الرجال هرمون الليكوبين في العلاج، وطلبوا من الرجال أن يأخذوا مرتين في اليوم ، قامت بتعزيز معدل الخصوبة لديهم بعد ثلاثة أشهر.



وأشار الباحثون، إلى أن كمية الليكوبين التي يأخذها الرجال من العلاج تعادل خمس علب من الطماطم المطبوخة يوميًا ، حيث ان تناولها يوميا يعد افضل وسيلة لاستهلاكها من خلال اتباع نظام غذائي.



وأكدت نتائج الدراسة، إلى أن تناول الطماطم ومكوناتها الرئيسية تعزز من خصوبة الرجال، وتحسينها، مما قد يعطي الرجل فرصة أكبر في الحصول على الأطفال.



وقال آلان باسي ، أستاذ علم الذكورة في جامعة شيفيلد وكبير مؤلفي الدراسة، لم نجد أي اختلاف بين الرجال الذين أخذوا العلاجات التي تحتوي على الليكوبين مقابل أولئك الذين تناولوا معجون الطماطم يوميا.



ويعتقد الخبراء أن تناول الطماطم (البندورة) لمدة ستة أسابيع، قد تعزز الخصوبة لدى الرجال، وذلك لما تحتويه على مضادات الأكسدة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.