دراسة: شرب عدد سجائر أقل يعرضك لخطر أكبر بتلف الرئة

كشفت دراسة حديثة أن المدخنين الخفيفين يلحقون الضرر برئتيهما مثلما يدمن المدمنون عبوتين من السجائر يوميا، حيث اختبر خبراء جامعة كولومبيا وظيفة الرئة لدى 25 ألف متطوع.



يقول الأطباء الذين تولوا وضع الأبحاث في جامعة كولومبيا إن إشعال السيجارة بضع مرات قليلة يوميًا "أكثر خطورة مما يعتقد الكثير من الناس"، حيث تم دراستها على عدد من المتطوعين وهم مزيج من المدخنين والمدخنين السابقين، وعدد من الأصحاء.



أظهرت النتائج أن وظيفة الرئة لدى المدخنين الشرهين - المعروفة بتدخين 30 سيجارة في اليوم- انخفضت بمعدل 11.24 مل في السنة أكثر من غير المدخنين، في المقابل كان معدل التراجع حوالي 7.65 مل في السنة بين المدخنين الأخف، الذين يشعلون أقل من 5 سجائر في اليوم.



وبحسب الخبراء فإن المدخنين الأخف يفقدون قدرة وظائف الرئة نفسها على مدار عام واحد مما يفعله نظرائهم في التدخين الشديد خلال 9 أشهر، ووظيفة الرئة هي مقياس لكمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها ويخرج منها، يتراجع بشكل طبيعي مع تقدم العمر، بدءًا من العشرينات.



وقالت الدكتورة إليزابيث أولسنر واضعة الدراسة "إن تدخين بعض السجائر يوميًا يعد أكثر خطورة مما يعتقد الكثير من الناس".