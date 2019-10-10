اشربوه.. تعليق صادم لـ خالد الغندور بشأن قرب انضمام كهربا لـ الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق عن موقف النادي بشأن الأنباء المتداوله حول اتمام تعاقد محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيس البرتغالي مع فريق الاهلي و انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية
وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه " الزمالك اليوم " أن كهربا للاعب محب للأزمات والمشاكل وسيخلق العديد من المشاكل في فريق الاهلي، حيث إن مركزه مماثل لـ مركز رمضان صبحي نجم الأهلي و سيتعرض حال عدم مشاركته.
وأضاف خالد الغندور، أن كهربا مثل صالح جمعة نجم الأهلي حيث أن اللاعب غير ملتزم و يثير الكثير من الأزمات داخل الفريق على الرغم من كونه لاعبا مميزا وذا إمكانيات رائعة.
وتابع خالد الغندور أن كهربا للاعب مستواه متذبذب للغاية و لا يستقر مطلقا على مستوى واحد مضيفا أن جميع لاعبي الزمالك الذين انضموا للأهلي لم يتألقوا مع المارد الأحمر و لم تكن لهم بصمه مميزه.
واختتم خالد الغندور موجها رسالة لـ الاهلي قائلا " اشربوه "
وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه " الزمالك اليوم " أن كهربا للاعب محب للأزمات والمشاكل وسيخلق العديد من المشاكل في فريق الاهلي، حيث إن مركزه مماثل لـ مركز رمضان صبحي نجم الأهلي و سيتعرض حال عدم مشاركته.
وأضاف خالد الغندور، أن كهربا مثل صالح جمعة نجم الأهلي حيث أن اللاعب غير ملتزم و يثير الكثير من الأزمات داخل الفريق على الرغم من كونه لاعبا مميزا وذا إمكانيات رائعة.
وتابع خالد الغندور أن كهربا للاعب مستواه متذبذب للغاية و لا يستقر مطلقا على مستوى واحد مضيفا أن جميع لاعبي الزمالك الذين انضموا للأهلي لم يتألقوا مع المارد الأحمر و لم تكن لهم بصمه مميزه.
واختتم خالد الغندور موجها رسالة لـ الاهلي قائلا " اشربوه "