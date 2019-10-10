اشربوه.. تعليق صادم لـ خالد الغندور بشأن قرب انضمام كهربا لـ الأهلي

زمات والمشاكل وسيخلق العديد من المشاكل في فريق الاهلي، حيث إن مركزه مماثل لـ مركز رمضان صبحي نجم

الأهلي

و سيتعرض حال عدم مشاركته.



وأضاف خالد الغندور، أن كهربا مثل صالح جمعة نجم الأهلي حيث أن اللاعب غير ملتزم و يثير الكثير من الأزمات داخل الفريق على الرغم من كونه لاعبا مميزا وذا إمكانيات رائعة.



وتابع خالد الغندور أن كهربا للاعب مستواه متذبذب للغاية و لا يستقر مطلقا على مستوى واحد مضيفا أن جميع لاعبي الزمالك الذين انضموا للأهلي لم يتألقوا مع المارد الأحمر و لم تكن لهم بصمه مميزه.



واختتم خالد الغندور موجها رسالة لـ الاهلي قائلا " اشربوه "



كشف الإعلامي خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق عن موقف النادي بشأن الأنباء المتداوله حول اتمام تعاقد محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق افيس البرتغالي مع فريق الاهلي و انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتويةوأكد خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه " الزمالك اليوم " أن كهربا للاعب محب للأ