أخبار الرياضة.. القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى..تصريحات نارية من مرتضى منصور

-تعليق سيد عبد الحفيظ على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا





-رسالة مؤثرة من فرج عامر لـ الخطيب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رضاه التام على مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المجموعة تمتلك فرقًا قوية ولديها باع طويل في البطولات الأفريقية.





-عدلي القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ويشيد بـ فايلر.. تعرف على السبب



تحددت مدى جاهزية ثنائي الأهلي المصاب عمرو السولية، ومحمود متولي، من المشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا لمباراة القمة ضد الزمالك، يوم 19 أكتوبر المقبل في بطولة الدوري.





-شاهد.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى رسميًا



أشاد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بموقف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي السابق، بتوجيه كلمة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وتمنياته له بالشفاء.





-كان فخ.. مرتضى منصور لم أطلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري



نشر محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى الحالي صورة يرتدى فيها تيشيرت " أحمر " على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " .





-رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من إمكانية تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز عقب تحديد موعد 24 أكتوبر المقبل لمباراة جينيراسيون السنغالي.

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