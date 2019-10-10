أخبار الرياضة.. القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى..تصريحات نارية من مرتضى منصور

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية فجر الخميس الموافق 10 - 10 - 2019 ومن أبرزها:
-تعليق سيد عبد الحفيظ على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رضاه التام على مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المجموعة تمتلك فرقًا قوية ولديها باع طويل في البطولات الأفريقية.
-رسالة مؤثرة من فرج عامر لـ الخطيب
وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة لـ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب مرضه الأخير.
-الأهلي يكشف موقف عمرو السولية من المشاركة أمام الزمالك في القمة ..فيديو
طالب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مسئولي النادي الأهلي بمساندة الفريق في مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
-مرتضى منصور: نرغب في مواجهة جينيراسيون السنغالي باستاد القاهرة
الزمالك لا يقل عن الأهلي.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف
-تعليق سيد عبد الحفيظ على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رضاه التام على مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المجموعة تمتلك فرقًا قوية ولديها باع طويل في البطولات الأفريقية.
-رسالة مؤثرة من فرج عامر لـ الخطيب
وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة لـ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب مرضه الأخير.
-الأهلي يكشف موقف عمرو السولية من المشاركة أمام الزمالك في القمة ..فيديو
تحددت مدى جاهزية ثنائي الأهلي المصاب عمرو السولية، ومحمود متولي، من المشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادًا لمباراة القمة ضد الزمالك، يوم 19 أكتوبر المقبل في بطولة الدوري.
-عدلي القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ويشيد بـ فايلر.. تعرف على السبب
-عدلي القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. ويشيد بـ فايلر.. تعرف على السبب
أشاد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بموقف تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي السابق، بتوجيه كلمة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء وتمنياته له بالشفاء.
-شاهد.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى رسميًا
-شاهد.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى رسميًا
نشر محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى الحالي صورة يرتدى فيها تيشيرت " أحمر " على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " .
-كان فخ.. مرتضى منصور لم أطلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
-كان فخ.. مرتضى منصور لم أطلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من إمكانية تأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز عقب تحديد موعد 24 أكتوبر المقبل لمباراة جينيراسيون السنغالي.
-رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي
-رجاء خاص.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ مسئولي الأهلي
طالب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مسئولي النادي الأهلي بمساندة الفريق في مباراة جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
-مرتضى منصور: نرغب في مواجهة جينيراسيون السنغالي باستاد القاهرة
الزمالك لا يقل عن الأهلي.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف