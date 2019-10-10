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أخبار العالم

إيران تطلق سراح الصحفية الروسية يوزيك بعد اعتقالها لأسبوع

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:50 ص
إيران
إيران
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أ ش أ
أعلنت السفارة الروسية في طهران إطلاق السلطات الإيرانية سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك بعد أيام من اعتقالها من الفندق الذي كانت تقيم فيه في طهران.
وقالت السفارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إنه:"نتيجة للجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، قرر الجانب الإيراني إطلاق سراح المواطنة الروسية يوليا يوزيك وغادرت إيران إلى موسكو على متن رحلة للخطوط الجوية الروسية أيروفلوت".
كانت السفارة الروسية لدى إيران قد ذكرت أن السلطات المحلية احتجزت يوزيك، يوم 2 أكتوبر الجاري في فندق كانت تقيم فيه بطهران، وذلك بعد أن صادرت جواز سفرها عقب وصولها بدعوة خاصة إلى مطار العاصمة الإيرانية يوم 29 سبتمبر الماضي.
بدوره، قال الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه جانينكو، إن السلطات الإيرانية اعتقلت يوزيك للاشتباه في تجسسها لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.
وعلى خلفية الحادث، استدعت الخارجية الروسية - حسب القناة - السفير الإيراني لدى موسكو مهدي سنائي، إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف الصحفية، داعية للإفراج عنها في أسرع وقت ، وأشارت الخارجية حينها إلى أن سنائي أكد للوزارة أن يوزيك احتجزت لتقديم بعض التوضيحات للسلطات المحلية وسيتم الإفراج عنها قريبا.
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