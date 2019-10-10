5 نصائح مذهلة من جوجل للحفاظ على أمانك عبر الإنترنت

كشفت دراسة استقصائية حديثة للمستهلكين من شركة جوجل "Google"، أن معظم الكنديين قلقون بشأن اختراق حساباتهم على الإنترنت أو محاولة اختراقها، في الواقع يشعر نصف الكنديين أنه من المحتمل أن حسابًا واحدًا أو أكثر من حساباتهم على الإنترنت سيؤدي إلى تعرضه للخطر أو الاختراق خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة " Daily Hive".



وبعد أن تعددت الأخبار في وسائل الأعلام عن وجود ثغرة خطيرة، أو برنامج ضار يستخدمه المتسللون لكسر حماية كلمات المرور الخاصة بحسابات المستخدمين، وخاصةً تلك الخاصة بالحسابات البنكية، وبما أن شهر أكتوبر هو شهر الأمن الإلكتروني، وتحاول شركة جوجل Google تقديم بعض النصائح والحيل لك لإنشاء كلمات مرور أقوى وحماية أجهزتك وتصفح الإنترنت بأمان.





1. قم بإعداد رقم هاتف الاسترداد أو عنوان البريد الإلكتروني والحفاظ على تحديثهم:



بالنسبة إلى العديد من خدمات الويب ، بما في ذلك حساب Google الخاص بك، فإن وجود طريقة استرداد يمكن أن يساعدك في تنبيهك إذا كان هناك نشاط مشبوه في حسابك أو حمايته من استخدام شخص ما حسابك دون إذن، فإن إضافة معلومات الاسترداد إلى حسابك يمكن أن يساعدك على العودة بسرعة أكبر إذا فقدت الوصول أو لم تتمكن من تسجيل الدخول.



ولإعداد معلومات الاسترداد ، قم بزيارة قسم أمان حساب Google الخاص بك وانتقل لأسفل إلى "الطرق التي يمكننا بها التحقق من ذلك".



2. استخدام كلمات مرور فريدة لحساباتك:



قم بإنشاء كلمة مرور فريدة لكل حساب تملكه للتخلص من هذه المخاطر، وتأكد من صعوبة تخمين كل كلمة مرور ومن الأفضل تأكد من كتابة ثمانية أحرف على الأقل ضمن كلمة السر، فقد يكون من الصعب تتبع العديد من كلمات المرور المختلفة، ويمكنك استخدام مدير كلمات المرور (مثل المدير المدمج في متصفح Chrome الخاص بك)، لمساعدتك في إنشاء جميع كلمات المرور الخاصة بك وحمايتها وتتبعها في حالة استخدمها شخصًا أخر، وإذا كان هذا صعبًا للغاية فيمكنك حتى كتابة كلمات المرور الخاصة بك على قطعة من الورق (ولكن مع الاحتفاظ بها في مكان آمن).



3. حافظ على تحديث أنظمة التشغيل الخاص بك:



للمساعدة في حماية نشاطك عبر الإنترنت ، تأكد من تشغيل أحدث إصدار من أنظمة التشغيل التي تستغدمها، مثل أندرويد بالنسبة للهاتف الذكي، وويندز بالنسبة للحاسب، وبالتالي سيتم تحديث بعض البرامج تلقائيًا مثل Chrome ، وبالنسبة للخدمات الأخرى التي ترسل إعلامات عندما يحين وقت التحديث ، لا تنقر فوق تذكيرني لاحقًا، خذ وقتك لتثبيت التحديث على الفور.





4. قم بإعداد ميزة مصادقة ثنائية:



يؤدي إعداد مصادقة ثنائية (2FA) والمعروفة أيضًا باسم التحقق بخطوتين، إلى تقليل فرصة حصول شخص ما على حق الوصول غير المصرح به إلى حسابك، وبالنسبة لغالبية الناس تعد عمليات تسجيل الدخول التلقائية والقائمة على المخاطرة من Google أكثر من كافية ، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن 2FA خيار أمان إضافي.



تتطلب منك 2FA اتخاذ خطوة ثانية في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك أعلى اسم المستخدم وكلمة المرور، وتتضمن أمثلة خطوات التحقق الثانية: رسالة نصية قصيرة SMS أو رمز مكون من ستة أرقام تم إنشاؤه بواسطة تطبيق أو مطالبة تتلقاها على جهاز موثوق أو استخدام مفتاح أمان فعلي.



5. استخدم فحص أمان :Google



يمنحك "فحص الأمان" توصيات أمنية مخصصة وقابلة للتنفيذ تساعدك على تعزيز أمان حساب Google الخاص بك ، ويستغرق فقط دقيقتين، لا يساعد إجراء فحص الأمان في جعلك أكثر أمانًا أثناء استخدام Google، بل يتضمن Checkup أيضًا نصائح مخصصة لإبقاءك أكثر أمانًا عبر الويب ، مثل مساعدتك في إعداد قفل الشاشة على هاتفك المحمول ونصحك بإزالة مواقع الطرف الثالث المحفوفة بالمخاطر والتطبيقات التي لها حق الوصول إلى حسابك.