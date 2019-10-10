أوبر تطلق أحدث ميزة خاصة بالحيوانات الأليفة

أعلنت شركة أوبر " Uber"، أمس، عن تجربة ميزة جديدة تتيح للركاب الأمريكيين تنبيه السائقين إلى أن حيوانًا أليفًا سيركب معه، وهو أحدث جهد من الشركة لجذب جمهور أوسع، ليصبح متجرها واحدًا للنقل والوجبات والخدمات الأخرى.



وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch"التقني وستكون الميزة التي تسمي "Uber Pet"، متاحة ابتداءً من 16 أكتوبر في أوستن ، دنفر ، ناشفيل ، مينيابوليس،سانت. بول وفيلادلفيا وفينيكس وخليج تامبا.



وسيدفع الراكبون مقابل امتياز اصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم من خلال ما يصفه أوبر بأنه "رسم إضافي صغير"، فيما سيحصل السائقون على خيار تجنب الرحلات مع الحيوانات غير العاملة بالخدمة عن طريق اختيار إلغاء رحلات Uber Pet في قائمة تفضيلات السائق في التطبيق.



وتقول أوبر: "إنها ستدفع للسائقين جزءًا كبيرًا من هذه الرسوم الإضافية"، بالإضافة إلى أرباح الرحلة القياسية. وتتوقع أوبر أن تكون القطط والكلاب أكثر الحيوانات شيوعًا في رحلات أوبر للحيوانات الأليفة.



وتعتبر ميزة Uber Pet هي أحدث الجهود التي تبذلها الشركة ليشمل التطبيق كل جانب من جوانب حياة مستخدميها ، أي من خلال النقل وتسليم الوجبات، حيث كشفت Uber الشهر الماضي عن عدد من التغييرات عبر منتجاتها المصممة لتحقيق هذا الهدف بالذات.