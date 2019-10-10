Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أوبر تطلق أحدث ميزة خاصة بالحيوانات الأليفة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
Uber Pet
Uber Pet
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة أوبر " Uber"، أمس، عن تجربة ميزة جديدة تتيح للركاب الأمريكيين تنبيه السائقين إلى أن حيوانًا أليفًا سيركب معه، وهو أحدث جهد من الشركة لجذب جمهور أوسع، ليصبح متجرها واحدًا للنقل والوجبات والخدمات الأخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch"التقني وستكون الميزة التي تسمي "Uber Pet"، متاحة ابتداءً من 16 أكتوبر في أوستن ، دنفر ، ناشفيل ، مينيابوليس،سانت. بول وفيلادلفيا وفينيكس وخليج تامبا.

وسيدفع الراكبون مقابل امتياز اصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم من خلال ما يصفه أوبر بأنه "رسم إضافي صغير"، فيما سيحصل السائقون على خيار تجنب الرحلات مع الحيوانات غير العاملة بالخدمة عن طريق اختيار إلغاء رحلات Uber Pet في قائمة تفضيلات السائق في التطبيق.

وتقول أوبر: "إنها ستدفع للسائقين جزءًا كبيرًا من هذه الرسوم الإضافية"، بالإضافة إلى أرباح الرحلة القياسية. وتتوقع أوبر أن تكون القطط والكلاب أكثر الحيوانات شيوعًا في رحلات أوبر للحيوانات الأليفة.

وتعتبر ميزة Uber Pet هي أحدث الجهود التي تبذلها الشركة ليشمل التطبيق كل جانب من جوانب حياة مستخدميها ، أي من خلال النقل وتسليم الوجبات، حيث كشفت Uber الشهر الماضي عن عدد من التغييرات عبر منتجاتها المصممة لتحقيق هذا الهدف بالذات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحقق من رحلتك.. خطوات جديدة لضمان السلامة عند حجز مشاويرك أون لاين

بعد خسارتها الأخيرة.. أوبر تسرح مئات العاملين

ترشيحاتنا

عاجل.. غارات تركية تستهدف تل أرقم برأس العين فى سوريا

الأرصاد تكشف مفاجأة عن الأحوال الجوية.. فيديو

الأحفاد السبب.. مرتضى منصور يعلن انتهاء أزمته مع الخطيب

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف المسئول الرئيسي عن أزمة سد النهضة.. فضيحة جديدة تطال مذيعي قنوات الإخوان

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها

داعشي يطعن وزير الأمن في إندونيسيا.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام