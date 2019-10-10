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رياضة

موعد مباراة منتخب هولندا وايرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:14 ص
هولندا
هولندا
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عبدالله هشام
يواجه اليوم منتخب هولندا منافسه ايرلندا الشمالية في تمام الساعة التاسعة الا ربع علي ملعب فينورد ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 .

وتذاع المباراة بين هولندا وإيرلندا الشمالية، بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 1، تعليق حسن العيدروس.

ويسعى منتخب هولندا بقيادة المدير الفني كومان لتحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط مستغلا عاملي الارض والجمهور والعودة للمنافسة علي مركز متقدم في المجموعة .

علي جانب آخر يسعى منتخب ايرلندا الشمالية للحفاظ علي مركز الوصافة في المجموعة لتحقيق أفضل نتيجة خارج ارضه امام منافسه

ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بينما جاء منتخب أيرلندا الشمالية في المركز الثاني برصيد 12 نقطة واحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة .
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