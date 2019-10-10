Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

باراك أوباما يزور سنغافورة مع قرينته ديسمبر المقبل

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
يزور الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، سنغافورة حيث سيلقي كل منهما محاضرة تنظمها مؤسسة "جروث فاكولتي".

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية على الإنترنت، أن الرئيس السابق أوباما سيلقي محاضرته في 16 ديسمبر في معرض سنغافورة عن الفترة التي أمضاها في منصبه الرئاسي وآرائه الحالية عن القيادة، أما قرينته ميشيل أوباما فسوف تتحدث في نفس المكان يوم 14 ديسمبر حيث ستتبادل الخبرات المستمدة من مذكراتها التي نشرت العام الماضي.

وكانت "جروث فاكولتي"، المختصة بفعاليات الأعمال والمعنية بالفكر الاستراتيجي الرائد في العالم، أعلنت عن عقد هذه المناقشات العامة، مشيرة إلى أن هذا أول حدث عام في مجال الأعمال للرئيس السابق أوباما في سنغافورة، لافتة إلى أن الحدثين يمثلان فرصة لمجتمع الأعمال في جنوب شرق آسيا وأفراد الجمهور للتعلم من الزوجين، اللذين احتفلا مؤخرًا بمرور 27 عامًا من الزواج.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

27 عاما من السحر.. ميشيل أوباما تحتفل بعيد زواجها على انستجرام.. صورة

ترشيحاتنا

بالأحمر الناري.. ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف المسئول الرئيسي عن أزمة سد النهضة.. فضيحة جديدة تطال مذيعي قنوات الإخوان

أخبار الرياضة.. القيعي يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ.. رد محمود كهربا على توقيعه للنادي الأهلى..تصريحات نارية من مرتضى منصور

تصرف جديد.. كهربا يواصل تلميحاته بشأن انضمامه لـ الأهلي

4 حالات استثنائية لمواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.. تعرف عليها

بعد وفاة شاب وخطيبته بسبب السيلفي.. تعرف على أبرز ضحاياه البالغ عددهم 259 حالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

مين أحلى ؟.. شاهد إطلالات النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى .. صور

بالأحمر الناري.. ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير