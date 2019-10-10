باراك أوباما يزور سنغافورة مع قرينته ديسمبر المقبل

يزور الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، سنغافورة حيث سيلقي كل منهما محاضرة تنظمها مؤسسة "جروث فاكولتي".



وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية على الإنترنت، أن الرئيس السابق أوباما سيلقي محاضرته في 16 ديسمبر في معرض سنغافورة عن الفترة التي أمضاها في منصبه الرئاسي وآرائه الحالية عن القيادة، أما قرينته ميشيل أوباما فسوف تتحدث في نفس المكان يوم 14 ديسمبر حيث ستتبادل الخبرات المستمدة من مذكراتها التي نشرت العام الماضي.



وكانت "جروث فاكولتي"، المختصة بفعاليات الأعمال والمعنية بالفكر الاستراتيجي الرائد في العالم، أعلنت عن عقد هذه المناقشات العامة، مشيرة إلى أن هذا أول حدث عام في مجال الأعمال للرئيس السابق أوباما في سنغافورة، لافتة إلى أن الحدثين يمثلان فرصة لمجتمع الأعمال في جنوب شرق آسيا وأفراد الجمهور للتعلم من الزوجين، اللذين احتفلا مؤخرًا بمرور 27 عامًا من الزواج.







