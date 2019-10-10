زي الفراشة .. شاهد إطلالة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام

طلالة مختلفة وأنيقة ،نالت إعجاب متابعيها.





















وأطلت هيفاء وهبي بـ فستان أشبة بالفراشة البيضاء،مما أبرز جمالها وقوامها المتناسق ، فستان مطرز بالكامل كب مكشوف من الأكتاف به فاتحة لأعلى الساق وانتعلت حذاء ذات الكعب العالي فضى اللون به أربطه على وجة القدم ، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بأساور فى اليد.ووضعت ميكب بالوان البمبى التي تناسب بشرتها البيضاء وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الاحمر، ونسقت طلاء أظافر باللون الابيض الجذاب ،وحرصت على ربط ترك شعرها مندسل على احدى كتفيها .