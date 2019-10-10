وفاة المهندس طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق في جنيف





توفى صباح اليوم، الخميس، المهندس طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، فى جنيف، وذلك بعد صراع مع المرض.ولم يتم حتى الآن تحديد مراسم الدفن والجنازة، لكن من المقرر أن يدفن الراحل في مصر.وشغل المهندس طارق كامل منصب وزير الاتصالات بحكومة الدكتور أحمد نظيف في الفترة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011.