ليبرمان يقدم مقترحا جديدا لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم، الخميس، أن زعيم حزب "يسرائيل بيتينا"، أفيجدور ليبرمان، عرض مقترحا جديدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية في إسرائيل.



وقالت القناة الـ13 العبرية، إن ليبرمان طرح في مقترحه الجديد، خطة من عدة مراحل، أولها أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك مكون من "كحول لفان" والليكود و"يسرائيل بيتينا"، لصياغة المبادئ الأساسية التي ستقوم عليها الحكومة.



وبحسب القناة، بالمرحلة الثانية، اقترح ليبرمان أن يتم قبول تكليف الرئيس لنتنياهو، لتشكيل الحكومة بالتناوب مع جانتس، ولكن في حال تعذر عليه القيام بمهامه، بسبب تقديم لائحة اتهام ضده، فعليه أن يتنحى ويتولى مكانه بيني جانتس.



ووفقا للقناة، في المرحلة الثالثة، سيتم تشكيل حكومة وحدة من الأحزاب الثلاثة، والتي عليها المصادقة مباشرة على ميزانية الدولة للعام 2020، وميزانية الجيش، وخطة عمل عشرية.



وأضافت القناة، أن المرحلة الأخيرة من مقترح ليبرمان، تشمل فتح المجال لجميع الأحزاب للانضمام للحكومة، في حال وافقت على المبادئ الأساسية التي أقيمت عليها حكومة الوحدة الجديدة.



ولفتت القناة العبرية، الى أن حزب الليكود رفض هذا المقترح، والذي سيفرض على نتنياهو التخلى عن بلوك اليمين، مشيرةً الى أن مصادر حزبية أخرى، توقعت أن يؤدي هذا المقترح إلى انتخابات ثالثة.