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سعر الدولار اليوم الخميس 10-10-2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار اليوم، الخميس 10- 10 - 2019 بيع 16.32 جنيه، وشراء 16.22 جنيه.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو اليوم، الخميس 10- 10 - 2019 بيع 17.75 جنيه، وشراء 17.65 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الخميس 10 - 10 - 2019 بيع 20.06 جنيه، وشراء 19.94 جنيه.

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