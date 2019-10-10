طلاب جامعة عين شمس يبهرون الحضور باحتفالات النصر ببانوراما أكتوبر

شاركت الإدارة العامة لرعاية شباب جامعة عين شمس باحتفالات أكتوبر المجيدة وذلك تحت رعاية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة و إشراف ا. د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور اللواء ا. ح ايمن عبد المقصود ، اللواء ا. ح احمد الزرقا، العقيد مصطفي العريشي، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة عين شمس، ا. د تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة، ا. طارق احمد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب واسرة البطل مجدي بشارة.



وشارك طلاب الجامعة في الاحتفال المقام بمعرض لوحات فنية يجسد لقطات من المعركة و فرحة النصر كما قدم كورال الجامعة حفل غنائي تضمن عدد من قصائد الشعر في حب مصر للطالبتين ريهام عربي ورضوي منير الي جانب عدد من الاغاني الوطنية مثل اوبريت عاش للمجموعة، يا حبيبتي يا مصر ، وانا علي الربابة بغني، اهو ده اللي صار، ومهما كان انتي مصر، بلادي يا بلادي وغيرها، كما قدم فريق الجامعة للتمثيل والغناء والفنون الشعبية أوبريت الجزيرة الخضراء و هو عرض غنائي استعراضي تمثيلي لأحد بطولات الجيش المصري خلال فترة حرب الاستنزاف بحضور اسرة البطل الراحل مجدي بشارة، من تأليف وإخراج محمد زكى، رؤية موسيقية محمود وحيد، ديكور محمد أبو الحسن، استعراضات حسن شحاتة وإضاءة حسن محمد.