بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل مكرونة كورية

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل مكرونة على الطريقة الكورية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومفيد لجميع أفراد الأسرة .





مقادير مكرونة على الطريقة الكورية :



مكرونة كوري شرايط

كوب جزر مقطع بالطول

كوب كوسة مقطعة بالطول

2 كوب بصل أحمر شرائح رفيعة

كوب فجل أبيض شرائح طويلة

كوب بطاطس مقطعة بالطول

نصف كيلو لحمة مقطعة إلى مكعبات صغيرة

فلفل أسود

ملعقة سكر

معجون الفول الصويا

كوب فلفل رومي أخضر

فلفل أسود

3 ملعقة ثوم كوب خيار

3 ملعقة كبيرة دقيق أرز



طريقة تحضير مكرونة على الطريقة الكورية



* تشوح اللحمة في قليل من الزيت



* ثم تنشل وتنقل إلى طاسة أخرى ثم يضاف إليها البصل والثوم



* وفي نفس الطاسة تشوح البطاطس مع الجزر في الزيت



* ثم يضاف الملح والفلفل ثم يضاف الفجل والفلفل الأخضر، ثم يضاف معجون الفول الصويا



* ثم يذوب دقيق الأرز في قليل من الماء ويضاف إلى الخليط



* ثم تضاف اللحمة على الخضار وتقلب جيدا



* ثم تضاف إليها المكرونة وتقدم