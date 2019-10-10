مرتضى منصور يكشف حقيقة تغريم الجبلاية 5 آلاف دولار بسبب الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة تسبب الزمالك في تغريم اتحاد الكرة المصري 5 آلاف دولار من جانب الاتحاد الأفريقي.





وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك ليس عليه أي مديونية لأي لاعب أجنبي سابق، وإن إدارة الزمالك سددت جميع مستحقات اللاعبين.





وأضاف: "كل ما تمت إثارته عن غرامة الاتحاد الأفريقي على اتحاد الكرة بسبب نادي الزمالك هو كذب وافتراء".





وتابع: "لا يوجد لاعب أجنبي لديه مستحقات عند نادي الزمالك الآن، سددنا جميع الديون القديمة ولدينا مستندات تثبت صحة ذلك".





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غرم الاتحاد المصري 5 آلاف جنيه بداعي التستر على عدم سداد المصري البورسعيدي والزمالك مستحقات لاعبيه السابقين.