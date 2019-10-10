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رياضة

مرتضى منصور يكشف حقيقة تغريم الجبلاية 5 آلاف دولار بسبب الزمالك

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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نور عادل
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة تسبب الزمالك في تغريم اتحاد الكرة المصري 5 آلاف دولار من جانب الاتحاد الأفريقي.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك ليس عليه أي مديونية لأي لاعب أجنبي سابق، وإن إدارة الزمالك سددت جميع مستحقات اللاعبين.

وأضاف: "كل ما تمت إثارته عن غرامة الاتحاد الأفريقي على اتحاد الكرة بسبب نادي الزمالك هو كذب وافتراء".

وتابع: "لا يوجد لاعب أجنبي لديه مستحقات عند نادي الزمالك الآن، سددنا جميع الديون القديمة ولدينا مستندات تثبت صحة ذلك".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غرم الاتحاد المصري 5 آلاف جنيه بداعي التستر على عدم سداد المصري البورسعيدي والزمالك مستحقات لاعبيه السابقين.
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