مصلحة السجون الإسرائيلية تجري تدريبات أمنية بسجن مجدو

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، الخميس، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية، ستجرى الساعة العاشرة من صباح اليوم، تدريبات أمنية، ستتركز في محيط سجن مجدو.



وقالت الصحيفة، إن التدريبات ستستمر حتى ساعات المساء، وسيسمع خلالها أصوات انفجارات، وستشهد المنطقة حركة نشطة لمركبات قوات الأمن.



وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن التدريبات مخطط لها بشكل مسبق، وتهدف لرفع كفاءة عناصر شرطة مصلحة السجون.



واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 8 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات، نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وقال موقع "والا" العبري، إن الجيش الإسرائيلي، اعتقل من وصفهم بــ"المطلوبين" للمخابرات الإسرائيلية، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية، مضيفًا أنه تم تحويل المعتقلين للتحقيق معهم في إسرائيل.



يشار الى أن الجيش الإسرائيلي، يقوم بحملات اعتقالات شبه يومية، من بداية العام، أدت الى اعتقال مئات الفلسطينيين، بمناطق الضفة الغربية.